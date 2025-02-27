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        Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'de, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine yönelik operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:23
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        Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'de, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine yönelik operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, teknik takip sonucunda, 3 yıldır farklı adreslerde saklanan ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası bulunan A.E. ile kocası S.E'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.

        Polis, örgüt üyelerinin yakalanmaması için "gaybubet evi" olarak düzenlendiği belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Firari hükümlüler, dışarıdan ışık görünmeyecek şekilde kapattıkları, yaşam alanı olarak donattıkları ve kapısının çilingir vasıtasıyla açıldığı 3 katlı binanın teras katında gizlendikleri eve gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

        İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen A.E'nin 6 yıl 3 ay, kocası S.E'nin ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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