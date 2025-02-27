Balıkesir'de maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu

Hisariçi Mahallesi Örcüler Caddesi Basın Sokak'taki Tanju Kaymaz'a ait kuyumcuya, saat 12.30 sıralarında gelen maskeli kişi kadın tezgahtarı silahla tehdit edip vitrindeki altın takıları alarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, parmak izi incelemesi yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kadının çalışanın durumunun iyi olduğu belirtirken, çalınan miktar belirlenmeye çalışılıyor.

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