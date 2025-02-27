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        Balıkesir'de maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu

        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde maskeli ve silahlı şüpheli, girdiği kuyumcuda kadın tezgahtarı silahla tehdit edip, vitrindeki altınları alarak kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:00
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        Balıkesir'de maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu
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        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde maskeli ve silahlı şüpheli, girdiği kuyumcuda kadın tezgahtarı silahla tehdit edip, vitrindeki altınları alarak kaçtı.

        Hisariçi Mahallesi Örcüler Caddesi Basın Sokak'taki Tanju Kaymaz'a ait kuyumcuya, saat 12.30 sıralarında gelen maskeli kişi kadın tezgahtarı silahla tehdit edip vitrindeki altın takıları alarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, parmak izi incelemesi yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kadının çalışanın durumunun iyi olduğu belirtirken, çalınan miktar belirlenmeye çalışılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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