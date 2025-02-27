Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı İmam Hatip Ortaokulunda ramazan ayı için program düzenlendi

        Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ramazan ayı dolayısıyla "Hoş geldin ramazan" adlı program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı İmam Hatip Ortaokulunda ramazan ayı için program düzenlendi
        ABONE OL

        Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ramazan ayı dolayısıyla "Hoş geldin ramazan" adlı program düzenledi.

        Akpınar Yaşam Merkezi'nde şiir, tiyatro ve müzik dinletilerinin gerçekleştirildiği programa, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır ve diğer ilgililerle ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Programın sonunda konuşan Özay, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        Cansu'nun şüpheli ölümü!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü y...
        Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü y...
        Balıkesir'de televizyon tamir atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de televizyon tamir atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de, tamirat yapan ustanın yanına giderken çatıdan düşen kişi öldü
        Balıkesir'de, tamirat yapan ustanın yanına giderken çatıdan düşen kişi öldü