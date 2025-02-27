Sındırgı İmam Hatip Ortaokulunda ramazan ayı için program düzenlendi

Akpınar Yaşam Merkezi'nde şiir, tiyatro ve müzik dinletilerinin gerçekleştirildiği programa, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır ve diğer ilgililerle ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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