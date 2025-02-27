Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'de kesinleşmiş 62 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir'de kesinleşmiş 62 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan 16 ayrı kaydı bulunan ve 62 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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