Balıkesir'de yaralı yaban hayvanları tedavi ediliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Tedavi Merkezinde yapılan tetkikler sonucunda film çekilip bedenlerinde çeşitli kırıklar tespit edilen yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kazdağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol ve belediye veteriner hekimlerince tedavi altına alındı.

Balıkesir'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 puhu ve 3 şahinin tedavileri yapılıyor.

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