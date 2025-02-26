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        Balıkesir'de yaralı yaban hayvanları tedavi ediliyor

        Balıkesir'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 puhu ve 3 şahinin tedavileri yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:41 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:41
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        Balıkesir'de yaralı yaban hayvanları tedavi ediliyor
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        Balıkesir'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 puhu ve 3 şahinin tedavileri yapılıyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Tedavi Merkezinde yapılan tetkikler sonucunda film çekilip bedenlerinde çeşitli kırıklar tespit edilen yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kazdağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol ve belediye veteriner hekimlerince tedavi altına alındı.

        Gerekli tedavi ve rehabilitasyonlarının tamamlanmasının ardından nesli tehlike altındaki yaban hayvanlarının, tekrar doğaya salınacakları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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