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        Otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü

        BALIKESİR'in Havran ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:55
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        Otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü
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        BALIKESİR'in Havran ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya yuvarlanan otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Balıkesir-Havran kara yolu Kocadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 1 araç ve 3 personel olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, tarlaya uçan 10 N 5542 plakalı otomobilde 2 kişinin sıkıştığını belirlendi. Sıkıştıkları yerden itfaiyecilerin çıkardığı Ş.A. (80) adlı erkek ile B.A. (82) adlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenler, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Havran Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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