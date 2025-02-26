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        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:54
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        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Ş.A, yönetimindeki 10 N 5542 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Nermin Hanım Çiftliği Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytinliğe devrildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü Ş.A. ile araçta yolcu olarak bulunan B.A, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Bu kişilerin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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