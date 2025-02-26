Balıkesir'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Ş.A, yönetimindeki 10 N 5542 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Nermin Hanım Çiftliği Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytinliğe devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Ş.A. ile araçta yolcu olarak bulunan B.A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bu kişilerin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
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