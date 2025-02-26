Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde uyuşturucu ticari yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ise 27 parça halinde satışa hazır 32 gram metamfetamin, 704 adet sentetik ecza hap, 7 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ve 20 bin 875 lira suçtan elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.