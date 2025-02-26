Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ise 27 parça halinde satışa hazır 32 gram metamfetamin, 704 adet sentetik ecza hap, 7 gram esrar, 4 gram bonzai, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ve 20 bin 875 lira suçtan elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi.

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