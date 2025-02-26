Balıkesir'de Nuri Bozyel Kültür Merkezi törenle açıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nin ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla, çocukların etkinlikleri için kullanılacağını söyledi.

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