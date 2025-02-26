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        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Balıkesir'de 4 ilçede düzenlenen operasyonda, bazı kişilere yüksek faizle borç verip senet imzalattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 23:35 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:35
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        Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Balıkesir'de 4 ilçede düzenlenen operasyonda, bazı kişilere yüksek faizle borç verip senet imzalattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Bandırma, Erdek, Burhaniye ve İvrindi ilçelerinde tefecilere yönelik operasyon yapıldı.

        Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 8 borç ilişkili sözleşme, diğer şahıslara ait 5 tapu senedi, 1 pompalı av tüfeği, 70 bin lira suçtan elde edildiği düşünülen para ve çok sayıda suça konu belge, dekont ile doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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