Balıkesir'de tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de 4 ilçede düzenlenen operasyonda, bazı kişilere yüksek faizle borç verip senet imzalattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Bandırma, Erdek, Burhaniye ve İvrindi ilçelerinde tefecilere yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 8 borç ilişkili sözleşme, diğer şahıslara ait 5 tapu senedi, 1 pompalı av tüfeği, 70 bin lira suçtan elde edildiği düşünülen para ve çok sayıda suça konu belge, dekont ile doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.