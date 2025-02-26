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        Balıkesir'de, tamirat yapan ustanın yanına giderken çatıdan düşen kişi öldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 6 katlı apartmanın çatısından apartman boşluğuna düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 20:15 Güncelleme: 26.02.2025 - 20:15
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        Balıkesir'de, tamirat yapan ustanın yanına giderken çatıdan düşen kişi öldü
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 6 katlı apartmanın çatısından apartman boşluğuna düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Burhaniye Mahallesi Handere Sokak'ta, çatı tamiratını yerinde görmek isteyen ev sahibi Mithat Akdoğan (58), çatıdan havalandırma boşluğuna düştü.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansı ile Susurluk Devlet Hastanesine sevk edilen Akdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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