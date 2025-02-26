Balıkesir'de, tamirat yapan ustanın yanına giderken çatıdan düşen kişi öldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 6 katlı apartmanın çatısından apartman boşluğuna düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Burhaniye Mahallesi Handere Sokak'ta, çatı tamiratını yerinde görmek isteyen ev sahibi Mithat Akdoğan (58), çatıdan havalandırma boşluğuna düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansı ile Susurluk Devlet Hastanesine sevk edilen Akdoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.