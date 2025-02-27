Önce darp ardından cinayet! Yer: Adana

Adana'nın Kozan ilçesinde K.Ş.'nin (24) bir grup tarafından dövülmesi ve bu anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ayrıca, bu görüntü nedeniyle çıkan kavgada Orhan Akçasu'yu (23) bıçaklayarak öldüren M.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜNÜN YAYINLANMASININ ARDINDAN CİNAYET

23 Şubat günü ilçeye bağlı Üstün Sokak'ta bir evde 6-7 kişilik grup, K.Ş.'yi darbedip, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından videoyu izleyen M.A., olaya karışan Orhan Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A., buluşma yeri ayarladı. Buluşma yerinde birbirlerine bıçakla saldıran ikiliden Akçasu, hayatını kaybetti. M.A., polis ekiplerince tutuklandı.

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7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet soruşturması genişleten ekipler, K.Ş.'nin de şikayeti üzerine görüntüde kasten yaralama suçuna karıştıkları iddia edilen S.E., (20) A.E. (27), A.H. (17), R.K. (19), T.S.Ö. (26), A.M.K. (19) ve M.A. (23), polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet'te sorguları tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. R.K., T.S.Ö., A.M.K. ve M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. S.E., A.E. ve A.H. ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden S.E. ve A.E. tutuklanırken, A.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, cinayetin ardından gözaltına alınan M.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.