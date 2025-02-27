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        Erdek'teki ilkokulun konferans salonu yenilendi

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ocaklar İlkokulundaki konferans salonu yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:54
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        Erdek'teki ilkokulun konferans salonu yenilendi
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ocaklar İlkokulundaki konferans salonu yenilendi.

        Ocaklar İlkokulunda, öğrencilerin eğitim ve sosyal faaliyetlerini daha modern bir ortamda gerçekleştirmeleri amacıyla iş insanı Ahmed Kenan Aydın'ın destekleriyle gerçekleştirilen bu yenileme çalışmasıyla öğrencilere çağdaş ve konforlu bir etkinlik alanı sunuldu.

        Konferans salonunun açılışına Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Ufuk Kartalkayası, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selman Koçu, iş insanı Mustafa İlgen, Ocaklar Mahalle Muhtarı Halil Aycan ve Turanlar Mahalle Muhtarı İlker Dolan ile diğen ilgililer katıldı.

        Erdek Kaymakamı Göç, Aydın'a teşekkür plaketi takdim etti.

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