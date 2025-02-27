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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:05
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu bir zanlı gözaltına alındı.

        Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Polis, adrese düzenlediği operasyonda şüpheli İ.B'yi yakaladı. Adreste yapılan aramada, 11 kök Hint keneviri ve 73 Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli düzenekler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.B'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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