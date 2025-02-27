Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Polis, adrese düzenlediği operasyonda şüpheli İ.B'yi yakaladı. Adreste yapılan aramada, 11 kök Hint keneviri ve 73 Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli düzenekler ele geçirildi.

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