Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
Kayseri'de, 37 yaşındaki Ramazan Ç., geçen yıl boşandığı 31 yaşındaki Buket K.'yi, çocuklarının eğitim gördüğü okulun önünde tabancayla öldürüp, intihar etti. İki cansız beden morga kaldırıldı. İnceleme başlatıldı
Kayseri'de olay, saat 13.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi 2127'nci Sokak’taki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nun önünde meydana geldi.
OKULDAN ÇOCUKLARINI ALACAKTI
DHA'daki habere göre Buket K. (31) çocuklarını almak için eğitim gördükleri okulun önüne gittiğinde geçen yıl temmuz ayında boşandığı Ramazan Ç. (37) ile karşılaştı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ramazan Ç., kavga sırasında yanındaki tabancayı çekip Buket K.'yi vurdu, ardından da silahın namlusunu kendi başına dayayıp, ateş etti.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Buket K. ile Ramazan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.