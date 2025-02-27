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        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!

        İstanbul Beykoz'da 86 yaşındaki ünlü Mimar Turgut Toydemir, yol verme kavgasında polis memuru S.Ç.'nin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma tamamlanırken, polis memuru S.Ç. hakkında iddianame hazırlandı. Zanlının 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede de olaydan önce sanık S.Ç.'nin aracıyla Toydemir'i sıkıştırdığı detayları yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:11
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        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
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        Beykoz'da 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir, trafikteki tartışma sırasında görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartışması sonucu silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre hazırlanan iddianamede, Polis S.Ç. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        "KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

        Olay, 19 Aralık saat 19.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Görev saati dışında kendisine ait araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., aracı ile seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı.

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        Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Toydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan polis memuru S.Ç. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        ATEŞ ETMEDEN ÖNCE ARACIYLA SIKIŞTIRDI

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, polis ekiplerinin olay yerinden elde ettiği kamera kayıtlarına da yer verildi. İddianamede, olayın FSM Köprüsü girişinde araçların yan yana tek şerit halinde ilerlediği belirtildi. Polis memuru S.Ç.'nin aracında çakarların açık olduğu ve Toydemir'e baktığı ifade edildi. Tartışmanın ardından iki sürücünün TEM Otoyolu'nda ilerlediği, daha sonra Anadolu Hisarı ayrımında Göksu Mahallesi Atatürk Caddesi'ne geldikleri aktarıldı. Burada Toydemir'in aracının sol tarafına geçtiği, sanık S.Ç.'nin ise aracıyla Toydemir'i sıkıştırdığı iddianamede yer aldı. İddianamede Sanık polis memuru S.Ç.'nin ifadesine yer verildi.

        "KAÇMASINI ENGELLEMEK İÇİN BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİM"

        Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık polis S.Ç. ifadesinde, Toydemir'in trafikte makas atarak aracına sürttüğünü ve ambulansa yol vermediğini öne sürerek, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için adli ve idari işlem uygulanmasını sağlamak ve aracımı çizdiği için tutanak tutturmak amacıyla sirenleri açık şekilde peşine düştüm. Araçtan indiğimde tedbir amaçlı silahımı yanıma aldım. Ancak el frenini çekmeme rağmen aracım kaymaya başladı, geri dönüp durdurdum. Bu sırada Toydemir kaçmaya çalışınca önüne geçmek istedim. Kaçmasını engellemek için lastiklerini hedef alarak çaprazdan birkaç el ateş ettim. Tam olarak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

        CEZA İSTEMİ

        Hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru S.Ç. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

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        #Turgut Toydemir
        #son dakika
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