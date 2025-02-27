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        Balıkesir'de maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu (2)

        YAKALANANSOYGUNCU, KUYUMCUDAN ELİ BOŞ ÇIKMIŞ; OLAY KAMERADABalıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi, Örcüler Caddesi Basın Sokak'taki Tanju Kaymaz'a ait kuyumcuya gelerek vitrindeki takıları çalmaya çalışıp ardından da kaçan maskeli ve silahlı soyguncunun E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:29 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:35
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        Balıkesir'de maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu (2)
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        YAKALANANSOYGUNCU, KUYUMCUDAN ELİ BOŞ ÇIKMIŞ; OLAY KAMERADA

        Balıkesir’in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi, Örcüler Caddesi Basın Sokak'taki Tanju Kaymaz'a ait kuyumcuya gelerek vitrindeki takıları çalmaya çalışıp ardından da kaçan maskeli ve silahlı soyguncunun E.G. isimli kişi olduğu belirlendi. E.G. polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Ayrıca soygun girişimine ilişkin iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcuya giren E.G.'nin bir süre sonra cebinden çıkardığı tabancayı iş yeri çalışanı kadına doğrultup, altınları doldurması için sırt çantasını uzattığı, ardından da yanına gidip, vitrindeki altınları çantaya doldurduğu anlar yer aldı. Öte yandan, görüntülerde E.G.'nin kaçmaya çalışırken elindeki sırt çantasının sapının tezgahtaki dolabın kapağına takılması ve şüphelinin koşarak uzaklaşması yer aldı. E.G.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        BALIKESİR,

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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