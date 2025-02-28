Balıkesir'de doğal afetlerde kullanılması için özel jeneratör üretildi

MİRAÇ KAYA - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşlarından İşbir Elektrik Sanayi AŞ, savunma ve havacılık sanayisindeki tecrübesiyle doğal afetlerde kullanılmak üzere mobil şarj aracından kırıcı delici alet setine kadar birçok özelliğe sahip jeneratör üretti.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, Türk savunma sanayisi için jeneratör imal eden İşbir Elektrik Sanayi AŞ, doğal afetler ve çeşitli amaçlarla kullanılması planlanan yeni jeneratörle ilgili çalışmalarını tamamladı.

Şirket, fabrikadaki AR-GE Merkezi'nde tasarlanan mobil şarj aracı ile üzerinde aydınlatma platformu, kırıcı delici alet seti, yardım servis prizleri ile kamera bulunan jeneratör üretti. Balıkesirli şirket, yatlarda kullanılması için sessiz çalışan jeneratör ile otellerde ve sitelerde yaşanabilecek afetlerde kullanıma uygun jeneratörler de geliştirdi.

İşbir Elektrik Sanayi AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, AA muhabirine, genelde Türk savunma ve havacılığına yönelik ürünler ortaya çıkarttıklarını söyledi.

Son dönemde günlük yaşamdaki ihtiyaçlara yönelik ürünler hazırladıklarını anlatan Kılıçaslan, şöyle konuştu:

"Bu sene sivil sektörümüz için ürettiğimiz yeni ürünlerimiz mevcut. Bununla beraber ihracat odaklı da çalışıyoruz. Bizim ürettiğimiz jeneratörler çok özel. Ürünlerimiz NATO standartlarında olduğu için özel malzemeler ve teknikler kullanıyoruz. Savunma ve havacılık sektörlerinde kazandığımız tecrübeleri sivil sektörde de kullanmak istiyoruz. Sivil hayatta kullanılması için geliştirdiğimiz sessiz çalışan yat jeneratörümüz var. Işık kuleli afet jeneratörlerimizi de bu sene piyasaya süreceğiz."

- Elektrikli araca monte edildi

Kılıçaslan, günlük yaşamda kullanılması için ürettikleri yeni ürünlerle ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz yat jeneratörü, yerli olarak Türkiye'de ilk olacak. Muadillerinden çok sessiz çalışıyor. Doğal afetlerde kullanılmak üzere geliştirdiğimiz ışık kuleli bir jeneratörümüz var. Üzerinde kamera, afette çok lazım olan telefon şarjı, kırıcı-delici aletleri bulunduran ve otomobille de çekilebilen bir ürün. Ürünümüzü bu yıl piyasaya sunacağız. Bunun sırf afet için değil özellikle büyük otel ve siteler için de kullanılacağını düşünüyoruz. Bunun yanında mobil bir şarj cihazı geçiştirdik. Elektrikli aracın içine monte ettiğimiz jeneratörümüzle hiçbir forklift ya da vince gerek kalmadan afet alanına doğrudan gidip elektrik verebilecek bir cihaz olarak tasarlandı.