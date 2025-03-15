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        AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı iftar programı düzenledi

        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında 7 bin kişi aynı sofrada buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 15.03.2025 - 21:46
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        AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı iftar programı düzenledi
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        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında 7 bin kişi aynı sofrada buluştu.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Milli Kuvvetler Caddesi'nde düzenlenen iftarda gazetecilere yaptığı açıklamada, programa ilginin yoğun olduğunu söyledi.

        Vatandaşlarla ramazan ayının bereketiyle birlikte bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını belirten Sırakaya, şöyle konuştu:

        "Ramazan bereketinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu iftar programında bir kez daha birlikteliği, beraberliği, yeknesaklığı ve kardeşliği yaşatma imkanımız oldu. Bu birlikteliğin tüm Türkiye'de yaşandığına hep şahit oluyoruz. Dün İstanbul'daydık, bugün buradayız. Önümüzdeki süreç içinde farklı illerde olacağız. Teşkilatımızın her bir ilinde vatandaşlarımızla her gün bir arada olduğumuz büyük bir güzelliği ve aileyi, ramazan bereketiyle daha yoğun yaşadığımız bir ortamdayız. Bize bu ortamı sağladığı için Balıkesir il teşkilatımıza, milletvekillerimize yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da Balıkesir'deki tüm teşkilat üyeleriyle birlikte kentin en işlek caddesini doldurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Vatandaşlarla bir araya gelerek kucaklaştıklarını belirten Uygur, şunları kaydetti:

        "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolunda teşkilatlarımız ve Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte yol yürümeye, Balıkesir'imize ve bütün Türkiye'ye hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz. Rabbim hayırla, sağlıkla, sıhhatle bütün milletimizi bayrama kavuşmayı da nasip etsin. Bugün tüm teşkilatlarımızla buradayız, gerçekten bugün burada muazzam bir tablo var. İşte AK Parti teşkilatlarının gücü burada. 'Milletin içinden doğan bir siyasi hareketiz' diyoruz. Milletle gönül köprülerimizi her daim güçlü tutuyoruz, milletle rabıtamızı hiçbir zaman koparmıyoruz. 24 yılın sırrı burada. Buna bugün Balıkesir'de tekrar şahitlik ediyoruz."

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de ramazan ayının manevi ikliminde bir arada olabilmenin ve bir araya gelebilmenin mutluluğu yaşadıklarını dile getirerek, "Bu büyük bir sevinç meselesidir. Hemşehrilerimizle birlikte tuttuğumuz oruçlarımızı Allah kabul etsin. Ramazan ayının manevi iklimini inşallah hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan da Milli Kuvvetler Caddesi'nde düzenlenen iftar sofrasında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir de il başkanlığı olarak ramazan ayı boyunca ilçelerde iftar programları gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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