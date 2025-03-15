AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı iftar programı düzenledi

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında 7 bin kişi aynı sofrada buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Milli Kuvvetler Caddesi'nde düzenlenen iftarda gazetecilere yaptığı açıklamada, programa ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Vatandaşlarla ramazan ayının bereketiyle birlikte bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını belirten Sırakaya, şöyle konuştu:

"Ramazan bereketinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu iftar programında bir kez daha birlikteliği, beraberliği, yeknesaklığı ve kardeşliği yaşatma imkanımız oldu. Bu birlikteliğin tüm Türkiye'de yaşandığına hep şahit oluyoruz. Dün İstanbul'daydık, bugün buradayız. Önümüzdeki süreç içinde farklı illerde olacağız. Teşkilatımızın her bir ilinde vatandaşlarımızla her gün bir arada olduğumuz büyük bir güzelliği ve aileyi, ramazan bereketiyle daha yoğun yaşadığımız bir ortamdayız. Bize bu ortamı sağladığı için Balıkesir il teşkilatımıza, milletvekillerimize yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da Balıkesir'deki tüm teşkilat üyeleriyle birlikte kentin en işlek caddesini doldurmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelerek kucaklaştıklarını belirten Uygur, şunları kaydetti:

"İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolunda teşkilatlarımız ve Balıkesirli hemşehrilerimizle birlikte yol yürümeye, Balıkesir'imize ve bütün Türkiye'ye hizmet etmeye inşallah devam edeceğiz. Rabbim hayırla, sağlıkla, sıhhatle bütün milletimizi bayrama kavuşmayı da nasip etsin. Bugün tüm teşkilatlarımızla buradayız, gerçekten bugün burada muazzam bir tablo var. İşte AK Parti teşkilatlarının gücü burada. 'Milletin içinden doğan bir siyasi hareketiz' diyoruz. Milletle gönül köprülerimizi her daim güçlü tutuyoruz, milletle rabıtamızı hiçbir zaman koparmıyoruz. 24 yılın sırrı burada. Buna bugün Balıkesir'de tekrar şahitlik ediyoruz."