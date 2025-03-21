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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşısında

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:51 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:30
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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşısında
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A, tutuksuz sanık Murad B, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada, ilk kez hakim karşısına çıkan sanıkların kimlik tespitleri yapıldı.

        Ardından haklarındaki iddialar hatırlatılan sanıkların savunmalarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.

        - İddianameden

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporunda, patlamanın sebebinin tam olarak belirlenemeyen nedenle üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği ve patlama çukuruna denk gelen yerde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtiliyor.

        İddianamede, tutuklu sanıklar Cem Y., Serkan B. ile Hulusi Yağız A., tutuksuz sanık Murad B'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

        Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024'te patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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