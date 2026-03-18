        Balıkesir Lisesinin şehit izcileri için temsili uğurlama töreni düzenlendi

        Balıkesir'de Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Balıkesir Lisesinin izcileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen temsili uğurlama töreniyle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Balıkesir Lisesinden cepheye giden ve 94'ü şehit olan 100 öğrenci anısına düzenlenen Keşşaf Birliği Uğurlama Töreni, okulun tarihi binasında saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

        Öğrenciler, 111 yıl önce olduğu gibi enveriye şapkaları, izci kıyafetleri ve bayraklarıyla törene katıldı.

        Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Murat Saran, AA muhabirine, okulun Çanakkale'deki savaş nedeniyle mezun veremediğini söyledi.

        Çanakkale'de hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Saran, "Onların kütüklerinde 'şehadetle mezuniyet' yazar. Biz de bugünümüzü borçlu olduğumuz şehitlerimizin anısına onlar için tekrar uğurlama töreni canlandırdık. Böyle bir günü yaşamak bizim için her yıl bir ritüel oldu, bunu yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından hareket eden grup, eskiden Askerlik Şubesi olarak kullanılan dernek binasında sülüslerini aldı.

        Tarihi Zağnos Paşa Meydanı'nda ellerine kına yakılan Keşşaf Birliği öğrencileri, Anafartalar ve Kızılay caddelerini geçip Valilik önüne ulaştı.

        Gar binası önüne gelen Keşşaf Birliği, uğurlama töreni ve kendilerine Savaştepe Seferberlik Çöreği verilmesinin ardından trene bindirilerek temsili olarak askere uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

