Sındırgı'da çocuklar teravih namazında buluştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Şerif Paşa Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından, ortaokul öğrencilerinin hazırladığı meddah, gölge oyunu ve ilahi dinletisi beğeni topladı.

Hayırseverlerin ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün ikramlarıyla çocuklar ramazan coşkusunu yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, Çevreme Duyarlıyım Projesi kapsamında düzenli olarak bu tür etkinliklerin gerçekleştirildiğini, ramazan ayında da manevi atmosfere uygun bir etkinlik hazırlandığını belirtti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Didem Dinç Özay da "Çocuklarımıza ramazan ayının manevi atmosferini tattırmak için güzel bir etkinlikte birlikteyiz. Her alanda çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.