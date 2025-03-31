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        Balıkesir'de silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 19:04 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:04
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        Balıkesir'de silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü.

        Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan otoparkın yıkama bölümündeki ofis kısmında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 16 yaşındaki Yiğitcan T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerince yapılan kontrolde suç aleti olduğu değerlendirilen tüfek olay yerinde ele geçirildi.

        Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, cinayet şüphelisi B.Ş. (17) ile olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Y.T. (19) ve Z.E'yi (31) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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