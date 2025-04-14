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        Balıkesir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş yerlerinden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:40
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        Balıkesir'de kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iş yerlerinden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Altınoluk Mahallesinde iş yerlerinden bakır kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki çalışma başlattı.

        Jandarma ekipleri, 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen G.S, S,Ş. ve S.D'yi operasyonla yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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