Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla Balıkesir'de ciddi bir dönüşüm olmuş. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 9 bin 700 öğretmenimiz varken şu anda yaklaşık 17 bin 500 öğretmenimiz var. Bu da önemli bir gösterge." dedi.

Tekin, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sahada ve yerelde paydaşlarla ve çalışma arkadaşlarıyla istişare içerisinde eğitim öğretim süreçlerine katkı vermenin ana ilkeleri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Balıkesir'de temaslarda bulunduklarını belirten Tekin, rutin il değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Balıkesir'deki öğrenci sayısının yaklaşık 190 bin olduğunu, bu rakamın şu an 198 bine çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yani öğrenci sayısı çok cüzi bir şekilde artmış fakat o yıllarda sahip olduğumuzun neredeyse 2 katı kadar hizmet veren derslik var. Yani bir o kadar daha derslik yapmışız. Ayrıca o zaman var olan 6 bin 265 derslikten neredeyse yarısı 'yık-yap' ya da güçlendirme kapsamında yeniden elden geçirilmiş. Böyle baktığımızda eğitim-öğretim istatistikleri açısından özellikle son 22 yılda Balıkesir'de yapılanlar, Türkiye'de yapılanlar gibi takdire şayan."