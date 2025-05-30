Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Çanakkale-İzmir kara yolunun Tuzla mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi Ayvalık İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlk müdahalelerin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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