Balıkesir'de Gastrofest Ayvalık başladı

Akın, Canbey ve Ergin'in birer konuşma yaptığı etkinlikte protokol üyeleri, Gastrofest Ayvalık alanında kurulan stantları gezdi.

Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve diğer ilgililer katıldı.

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