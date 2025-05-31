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        Balıkesir'de Gastrofest Ayvalık başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Gastrofest Ayvalık başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 31.05.2025 - 16:13
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        Balıkesir'de Gastrofest Ayvalık başladı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Gastrofest Ayvalık başladı.

        Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve diğer ilgililer katıldı.

        Akın, Canbey ve Ergin'in birer konuşma yaptığı etkinlikte protokol üyeleri, Gastrofest Ayvalık alanında kurulan stantları gezdi.

        Ustaoğlu ve beraberindekiler, Ayvalık'a özgü lezzetleri tattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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