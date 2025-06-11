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        Balıkesir'de emlakçılar TEDB çatısı altında birleşti

        Balıkesir'de emlak sektöründe faaliyet gösteren emlak çalışanları, Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) çatısı altında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 09:57 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:06
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        Balıkesir'de emlakçılar TEDB çatısı altında birleşti
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        Balıkesir'de emlak sektöründe faaliyet gösteren emlak çalışanları, Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) çatısı altında bir araya geldi.

        Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Balıkesir Başkanı Halil Torun, TEDB Balıkesir Şubesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, birliklerinin kısa sürede Balıkesir'de 222 üyeye çıktığını söyledi.

        Emlak sektöründe çalışanların bir araya gelmesinin önemini vurgulayan Torun, "Emlak sektörüyle ilgili bir yasamız olsun istiyoruz. Genel Başkanımız Hakan Akçam ile Ankara'da yasa için bütün mücadelemizi veriyoruz." diye konuştu.

        Torun, mesleklerinin daha da ilerleyebilmesi için böyle bir birliğe ihtiyaç duyduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Daha çok tarla, arsa son zamanlarda tiny house, bungalov ve prefabriklerde yaşamak daha da cazip hale geldi. Şu anda köylerde yaşamak artık daha kaliteli bir yaşam biçimiymiş gibi bir algımız var. Balıkesir'in kırsal coğrafyasının geniş olması bu tip yaşama uygun ortamların artmasını sağlıyor. Şehir merkezinde yaşamaya rağmen 10 dakika mesafede kırsal yaşama ulaşabiliyorsunuz. İzmir ve Bursa'nın bize yakın olması, İstanbul'daki hava alanlarına 2,5 saatte erişmemiz, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yakın zamanda hayata geçirilecek olan hızlı tren projesiyle kentimiz çok daha değerli hale gelecektir. Balıkesir'de müstakil yaşam anlamında insanlara sunabileceğimiz çok ciddi alternatiflerimiz var."

        Programa, TEDB Balıkesir Başkanvekili Behrem Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Durmaz ve üyeler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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