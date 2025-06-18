Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Ziyaretli Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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