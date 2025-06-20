Balıkesir'de otomobille çarpışan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yavuz Ö. idaresindeki 10 ADE 915 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolunun Naipli kavşağında iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerken Tamer Taş yönetimindeki 10 ACF 907 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyon sürücüsü Tamer Taş, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Yavuz Ö. yaralandı.
Taş'ın cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Yavuz Ö. aynı hastanede tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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