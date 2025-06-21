Ayvalık'ta 10. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı

Festival bu akşam Ayvalık Altınova İskele Sahil'de devam edecek.

Organizasyonun sorumlularından İç Anadolu Halk Oyunları Federasyonu Başkanı ve Türkiye Folklor Dernekleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Salih Ünsoy, Ayvalık'ta Deniz, Kum, Güneş Halk Oyunları Festivali’nin 10'uncusunun düzenlendiğini belirterek, festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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