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        Ayvalık'ta 10. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 6 ülkeden 400 dansçının katıldığı 10. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 02:38 Güncelleme: 21.06.2025 - 02:38
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        Ayvalık'ta 10. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı
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        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 6 ülkeden 400 dansçının katıldığı 10. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve International Folk Dance Organization işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılışı Ayvalık Belediyesine ait Kırlangıç AVM'de gerçekleştirildi.

        Kırlangıç Sahilini dolduran vatandaşlar, Türkiye'nin çeşitli illeriyle Moldova, Bulgaristan, Yakutistan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekiplerinin gösterilerini izledi.

        Organizasyonun sorumlularından İç Anadolu Halk Oyunları Federasyonu Başkanı ve Türkiye Folklor Dernekleri Konfederasyonu Genel Sekreteri Salih Ünsoy, Ayvalık'ta Deniz, Kum, Güneş Halk Oyunları Festivali’nin 10'uncusunun düzenlendiğini belirterek, festivalin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

        Festival bu akşam Ayvalık Altınova İskele Sahil'de devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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