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        Burhaniye'de ot yangını kontrol altına alındı

        –Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan otluk alanı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:34
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        Burhaniye'de ot yangını kontrol altına alındı
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        –Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan otluk alanı itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre Burhaniye’de eski otogar kavşağı yakınında bulunan otluk bir alanda yangın çıktı.

        Otluk alanın yakınındaki zeytinlik alana sıçrayan yangına Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler müdahale etti.

        3 arasöz, bir su tankeri ve bir iş makinesi ile yapılan müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alındı.

        İlk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönümlük alanda etkili olan yangında yaklaşık 20 ağacın zarar gördüğü öğrenildi.

        Nedeni henüz belirlenemeyen yangının, yol kenarından geçen bir otomobilden atılan söndürülmemiş bir sigara izmariti sonucunda çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

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