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        GÜNCELLEME - Balıkesir'in 3 ilçesinde çıkan arazi ve orman yangınları kontrol altında

        Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınları, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:13 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:13
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'in 3 ilçesinde çıkan arazi ve orman yangınları kontrol altında
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        Balıkesir'in Burhaniye, Karesi ve Ayvalık ilçelerinde çıkan arazi ve orman yangınları, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

        Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle arazide çıkan yangın ormanlık alana ulaştı.

        Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi kırsalındaki arazi ile Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Telemenler mevkisinde yerleşim yerine yakın bölgede bulunan otluk alanda da yangın çıktı.

        Yangınlar, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

        Yangında zarar gören alanlarda söndürme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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