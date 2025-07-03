İstanbul'da vefat eden Bandırmalı iş adamı Recep Gencer'in cenazesi toprağa verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde 1932'de dünyaya gelen Recep Gencer, kimya alanındaki eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda sanayi hayatına adım attı. 1968'de temelleri atılan ve 1970'li yıllarda üretime başlayan BAGFAŞ'ın kurucu ismi olan Gencer, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Gencer, Türk sanayisine ve gübre sektörüne önemli katkılar sağladı.

Cenaze törenine, Gencer'in ailesi ve yakınları, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ile iş insanları katıldı.

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