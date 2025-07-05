Balıkesir'de gece saatlerinde otomobille içki satarken yakalanan kişiye ceza kesildi

Şüpheliye ayrıca 1 milyon 205 bin 296 lira idari para cezası kesildi.

Otomobilde yapılan aramalarda çok miktarda içki ele geçirildi.

Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin gece saatlerinde otomobille kamuya açık alanlarda alkol satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

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