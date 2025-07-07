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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 18:26 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:26
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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Dursunbey ilçesi Kurtlar Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daha sonra büyüyen alevler ormanlık alana ulaştı.

        Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, yangına havadan bir helikopter, 3 uçak ve karadan da 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 100 personelle müdahale ediyor.

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