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        Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de zararlı yazılım satışı ve kiralaması yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 20:00 Güncelleme: 11.07.2025 - 20:00
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        Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'de zararlı yazılım satışı ve kiralaması yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.D'nin cihazlara yüklendiğinde kişisel verilere erişim sağlayan ve kopyalayabilen, zararlı yazılımları sattığı ve kiraladığını tespit etti.

        "Nitelikli dolandırıcılık" ile "Kişisel Verileri Hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarında kullanılan söz konusu yazılımları sattığı ve kiraladığına yönelik sosyal medya üzerinde paylaşımda bulunan A.D, polis tarafından yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada 1 cep telefonu, 1 SIM kart, 1 hafıza kartı ve 1 bilgisayar dosyası depolama aygıtı, 1 kuru sıkıdan dönüştürülmüş tabanca ve boş şarjör, 1 av tüfeği şarjörü ile 5 adet fişek ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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