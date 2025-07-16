Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de katı atık depolama sahasında yangın çıktı

        Balıkesir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 09:02 Güncelleme: 16.07.2025 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de katı atık depolama sahasında yangın çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesindeki katı atık depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 6 arasöz, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arasöz ve Ayvalık Belediyesi'ne ait 2 su tankeri ile personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin soğutma çalışmaları sürdürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Şarköy'de başladı! Yerleşim yerlerine ilerliyor
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        İran halılarındaki semboller ne anlatıyor?
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi

        Benzer Haberler

        Marmara- İstanbul seferini yapmakta olan deniz otobüsü, rahatsızlanan yolcu...
        Marmara- İstanbul seferini yapmakta olan deniz otobüsü, rahatsızlanan yolcu...
        Sındırgı'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Sındırgı'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
        Gömeç'te meydana gelen anız yangını söndürüldü
        Gömeç'te meydana gelen anız yangını söndürüldü
        Balıkesirspor Kavçak'a emanet
        Balıkesirspor Kavçak'a emanet
        Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlar kümese kapatıldı
        Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlar kümese kapatıldı
        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı