Balıkesir'de katı atık depolama sahasında yangın çıktı

Yangın, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 6 arasöz, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arasöz ve Ayvalık Belediyesi'ne ait 2 su tankeri ile personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesindeki katı atık depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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