Balıkesir'de katı atık depolama sahasında yangın çıktı
Balıkesir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'de katı atık depolama sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesindeki katı atık depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 6 arasöz, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 arasöz ve Ayvalık Belediyesi'ne ait 2 su tankeri ile personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürdürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.