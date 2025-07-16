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        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:17 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:17
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        GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

        Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede başlayan orman yangınına 3 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

        - Bir mahalle tedbiren boşaltıldı

        Yangının ilerlediği Bahadır Mahallesi tedbiren boşaltılırken, yakınlardaki Kılcılar Mahallesi'nde de ekiplerce tedbir alındığı öğrenildi.

        Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın da yangın bölgesine yakın kırsal Tavşancık ve Çaltılı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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