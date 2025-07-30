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        Balıkesir'de yoldan çıkan panelvandaki 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'de yoldan çıkan panelvandaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:59 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:59
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        Balıkesir'de yoldan çıkan panelvandaki 5 kişi yaralandı
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        Balıkesir'de yoldan çıkan panelvandaki 5 kişi yaralandı.

        S.Ş. idaresindeki 34 FV 0157 plakalı panelvan, Balıkesir-Kütahya kara yolu Selimağa Mahallesi Bahçekazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Ağaçlık araziye girerek durabilen araçtaki A.A, Y.A, Ö.K, T.T. ve A.S. yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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