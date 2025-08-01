Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit'teki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:36 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit'teki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze'de açlık: Açlık vücuda neler yapıyor?
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 5 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
        Balıkesir'de 5 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Ayvalıkgücü Belediyespor'dan iki takviye
        Ayvalıkgücü Belediyespor'dan iki takviye
        Dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında ölen gencin cenazesi Balık...
        Dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında ölen gencin cenazesi Balık...
        Balıkesir'de yoldan çıkan panelvandaki 5 kişi yaralandı
        Balıkesir'de yoldan çıkan panelvandaki 5 kişi yaralandı
        Sındırgı'da coğrafi işaretli kornişon hasadı başladı
        Sındırgı'da coğrafi işaretli kornişon hasadı başladı