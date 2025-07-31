Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Bandırma ve Edremit'te gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda 80 litre etil alkol ve 419 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.

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