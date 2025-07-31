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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:47
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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de polis tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Bandırma ve Edremit'te gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda 80 litre etil alkol ve 419 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.

        Operasyonda şüpheliler E.Ç. ve A.N. yakalandı.

        Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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