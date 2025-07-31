Dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında ölen gencin cenazesi Balıkesir'de defnedildi

Cenaze törenine, gencin babası Necmettin Koç ve yakınlarının yanı sıra Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ABD'nin Denver kentinde bisiklet sürerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Koç'un cenazesi, babasının imam olarak görev yaptığı Bursa'daki Osmangazi Camisi'nde helallik alınmasının ardından memleketi Dursunbey'e getirildi.

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