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        Dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında ölen gencin cenazesi Balıkesir'de defnedildi

        Yabancı dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında yaşamını yitiren Salih Koç'un cenazesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:11
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        Dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında ölen gencin cenazesi Balıkesir'de defnedildi
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        Yabancı dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında yaşamını yitiren Salih Koç'un cenazesi, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde toprağa verildi.

        ABD'nin Denver kentinde bisiklet sürerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Koç'un cenazesi, babasının imam olarak görev yaptığı Bursa'daki Osmangazi Camisi'nde helallik alınmasının ardından memleketi Dursunbey'e getirildi.

        ODTÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Koç'un cenazesi, Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın öğlen vakti Çarşı Camisi'nde kıldırdığı namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, gencin babası Necmettin Koç ve yakınlarının yanı sıra Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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