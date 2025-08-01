Balıkesir'de 5 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçede bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresini tespit etti. Yapılan operasyonda adresten 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.