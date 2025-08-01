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        Balıkesir'de 5 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 00:37 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:40
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        Balıkesir'de 5 kilo esrar ele geçirildi; 1 gözaltı
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        BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 5 kilo esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

        Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçede bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresini tespit etti. Yapılan operasyonda adresten 5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliye 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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