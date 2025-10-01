Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Manyas'ta Mevlid-i Nebi Konferansı düzenlendi

        Balıkesir'in Manyas İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Tanıtım Konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:58 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:58
        Manyas'ta Mevlid-i Nebi Konferansı düzenlendi
        Balıkesir'in Manyas İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Tanıtım Konferansı gerçekleştirildi.

        Müftülük Konferansı Salonu'nda gerçekleşen konferans saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Manyas Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünce ilahiler okundu.

        Şiirlerin okunması sonrası Manyas Kaymakamı Coşkun Topuz ve Manyas Müftüsü Muhammet Artan birer konuşma yaptı.

        Konferansa Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, MHP İlçe Başkanı Nazmi Taşkın, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

