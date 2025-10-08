Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi

        –Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:13 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:13
        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi
        2-5 Ekim tarihleri arasında Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen fuarda, yerli ve yabancı 140 firma ürünlerini tanıttı. Geçen yıla göre beş kat büyüyen 37 bin metrekarelik alanda düzenlenen organizasyonda tarım makineleri, modern hayvancılık ekipmanları, tohumculuk ve gübreleme teknolojileri gibi birçok yenilik ziyaretçilerle buluştu.

        Üreticiler, son teknoloji ürünleri inceleme fırsatı bulurken alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen panel ve söyleşilerde arıcılık, zeytincilik, iklim değişikliği ve sürdürülebilir hayvancılık konuları ele alındı.

        Fuar kapsamında “Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Projesi” çerçevesinde uluslararası katılımlı “Arı Yetiştiriciliği ve Apiterapi” semineri düzenlendi. İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi çadırında VR gözlüklerle zeytin budama eğitimi verildi.

        Tarım teknolojilerinin ödüllendirildiği Agriplus Tarım İnovasyon Zirvesi ve 3. Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi de fuarın dikkati çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

