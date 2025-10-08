Sındırgı'da depremden etkilenen üreticilere çadır desteği

Talepler ve yapılan saha incelemeleri doğrultusunda hak sahiplerine yönelik desteklerin devam edeceği bildirildi.

İlçeye bağlı kırsal Eğridere, Emendere, Gölcük, Kertil, Kınık, Ormaniçi, Sinandede, Şahinkaya ve Yaylacık mahalleleri başta olmak üzere toplam 12 mahallede yürütülen çalışmalar sonucunda 29 üreticiye çadır desteği verildi.

AFAD koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvan damları hasar gören üreticilere geçici barınma çadırı desteği sağlanıyor.

