        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da ortaokul öğrencileri Gazze'ye destek için klip çekti

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Gazze'ye destek için klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:59
        Sındırgı'da ortaokul öğrencileri Gazze'ye destek için klip çekti
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Gazze'ye destek için klip hazırlandı.

        Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan klipte öğrenciler, İsrail'in Filistin'de yaşattığı insanlık dramının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisinin işlendi.

        Barış ve insan hakları mesajlarının verildiği klip, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

