Sındırgı'da ortaokul öğrencileri Gazze'ye destek için klip çekti
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Gazze'ye destek için klip hazırlandı.
Öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan klipte öğrenciler, İsrail'in Filistin'de yaşattığı insanlık dramının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisinin işlendi.
Barış ve insan hakları mesajlarının verildiği klip, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
