Erdek Körfezi'nde fırtına etkili oluyor
Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı tekneler kıyıya vurdu.
İlçe genelinde gün boyunca etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinde fırtınaya döndü.
Erdek ve Kapıdağ Yarımadası kıyılarında etkili olan fırtına, açıkta tonozla bağlı teknelerin kıyıya vurmasına neden oldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığından ve belediyeden yapılan anonsla tekne sahipleri uyarılırken, lodosun sabaha kadar zaman zaman etkili olacağı bildirildi.
