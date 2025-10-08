Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 08.10.2025 - 01:39 Güncelleme: 08.10.2025 - 01:39
        Balıkesir'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        B.B. (17) yönetimindeki 10 AOL 365 plakalı motosiklet, Sütlüce Mahallesi Soma Caddesi’nde, evinden çıkarak sokaktaki çöp konteynerine çöp attıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen B.A’ya (24) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle B.A. ve motosiklet sürücüsü B.B. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan B.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, elinde çöp poşetiyle evden çıkan B.A’ya, çöpü attıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada B.B. idaresindeki motosikletin çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

